МЭР ожидает роста турпотока по России этим летом на 8%

Туристический поток по России летом нынешнего года, по предварительным прогнозам, вырастет на 8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил журналистам замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, передает ТАСС.

«Думаю, что мы будем примерно в тех параметрах, которые прогнозировали, порядка плюс 8% к прошлому году по лету. Понятно, что на нас давит ситуация в Анапе, на наши цифры, в частности на показатели Краснодарского края. Но в целом видим, что народ и в Крым поехал, там большой рост, и в Севастополь. Поэтому мы все равно ожидаем рост, несмотря ни на что», — сказал Вахруков.

В апреле министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что туристический поток по России в летнем сезоне 2025 года ожидается на уровне 48 млн поездок — это на 3,6 млн больше, чем в 2024 году. По словам министра, половина турпоездок придется на наиболее популярные туристические направления.