Раскрыты доходы российского бюджета от приватизации

Доходы федерального бюджета от приватизации в 2024 году составили 132 млрд рублей, сообщил глава Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) Вадим Яковенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"По итогам 2024 года мы направили в бюджет Российской Федерации 473 млрд рублей, 307 млрд составили дивиденды. В целом за последние три года более чем на 1,6 трлн рублей казна федеральная была пополнена. Возросли доходы от управления федеральным имуществом. Это сдача в аренду, продажа путем приватизации. Порядка 166 млрд рублей мы в прошлом году заработали. Только приватизация дала нам по итогам реализации объектов 132 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом в пять раз выросли продажи", - сказал он.

Росимущество рассчитывает пополнить казну в 2025 году на 475 млрд рублей, сообщил Яковенко.