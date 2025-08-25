В России подешевела популярная крупа

В 2025 году российский продовольственный рынок будет с избытком обеспечен сырьем для производства гречневой крупы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 августа запасы гречихи составляли 210 тысячи тонн. Кроме того, средняя урожайность этой культуры в 2025-м достигла 17,2 центнера с гектара, что на 3,7 центнера больше, чем в прошлом году. Кроме того, за 2024 год в России произвели более 580 тысяч тонн гречневой крупы, или на 4,5 процента больше, чем в 2023-м. Объем производства с начала текущего года оценивается в 253,6 тысячи тонн.

Такое развитие ситуации дает возможность сохранять стабильные цены. По данным на 20 августа, розничная стоимость этой крупы опустилась на 4,3 процента относительно прошлого года и достигла в среднем 77 рублей за килограмм.

В начале июня сообщалось, что экспорт российской гречки в США вырос до максимума за три года. В свою очередь, Китай за первые шесть месяцев 2025 года увеличил импорт российской гречки на 55 процентов в натуральном выражении.