Государственный долг Украины к июню 2025 года значительно вырос и достиг практически 100% ВВП страны, пишет украинское издание «Фокус» со ссылкой на данные министерства финансов Украины.

Госдолг страны к июню этого года достиг $184,84 млрд. Внешние обязательства составили $138,7 млрд, а внутренние — $46,14 млрд.

По словам депутата Верховной Рады Михаила Цимбалюка, такое финансовое положение дел страны является катастрофой. Он пояснил, что данные экономические показатели делают страну банкротом.

Похожего мнения придерживаются и в России. Так, член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале отметил, что государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза. По его словам, причиной такого экономического спада Украины стала прямой зависимости страны от финансовой помощи Запада.

«Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией», — заключил Пушков.

По прогнозам экспертов, суммарный госдолг Украины может вырасти до 110% ВВП в 2025 году.