Прекращение Германией импорта российских энергоносителей оказало негативное влияние на экономику страны, что, в свою очередь, привело к трудностям в социальной сфере. Об этом в беседе с «Известиями» заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Артем Соколов.

По словам Соколова, проблемы немецкой экономики зародились еще во время коронавирусных ограничений и до сих пор не исчезли полностью. Также на ситуацию оказали влияние антироссийские санкции и прекращение поставок в Германию доступных энергоносителей, доступных по цене, добавил он.

Как уточнил собеседник, «это также больно ударило как по крупному немецкому бизнесу, так и по предприятиям из среднего и мелкого сегментов». Он отметил, что на данный момент не видно пути выхода из сложившейся ситуации. Эти проблемы распространились и на социальную сферу, особенно в свете значительных социальных расходов немецкого правительства, которые являются одним из ключевых элементов государства всеобщего благосостояния, создаваемого в ФРГ с первых лет существования западногерманской республики, сообщил Соколов.

Экономические трудности, по мнению эксперта, подталкивают немецких избирателей к поддержке оппозиционных партий, таких как «Альтернатива для Германии», «Левая» и «Союз Сары Вагенкнехт». Однако, по его оценке, массовые протесты в стране остаются маловероятными.