Казахстан оценил влияние атаки дронов в порту Усть-Луга на транзит нефти

Атака дронов на российский порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлиял на транзит казахстанской нефти, все процессы продолжаются в штатном порядке.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики республики сообщает «Интерфакс».

«Атака дронов на порт Усть-Луга в Ленинградской области не повлияла на экспортные поставки по этому направлению», — отмечается в сообщении.

В Усть-Лугу и Новороссийск казахстанская нефть попадает через нефтепровод «Атырау — Самара», это второй по объему маршрут для республиканского экспорта сырья. За первое полугодие этого года по нему транспортировано пять миллионов тонн нефти, что на четыре процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

Утром в воскресенье, 24 августа, в порту Усть-Луга в результате атаки беспилотников загорелся терминал «Новатэка». Для его тушения выезжал пожарный поезд, о начале ремонтно-восстановительных работ власти региона сообщили спустя шесть часов.

Объект задействован в переработке газового конденсата в нефтепродукты и их отправку, как правило, на экспорт морским транспортом. О степени его повреждения и предполагаемых сроков завершения ремонта не сообщается.