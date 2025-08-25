Фон дер Ляйен сделала признание о торговой сделке с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала торговую сделку с США несовершенной, но прочной. Об этом она написала в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам фон дер Ляйен, соглашение обеспечивает стабильность и предсказуемость, а также позволяет избежать эскалации и конфронтации.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — заявила она.

Навязанную Трампом сделку в Европе назвали «черным днем»

В июле президент США Дональд Трамп и фон дер Ляйен договорились о торговой сделке. По ее условиям Евросоюз обязался купить у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестировать в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.