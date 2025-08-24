Назван главный поставщик дизельного топлива Украине в июле

Индия стала лидером по поставкам дизельного топлива на Украину в июле. Об этом сообщает украинский профильный портал «Нефтерынок».

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что среднесуточный объем импорта индийского дизельного топлива в июле составил около 2,7 тыс. тонн. Это 15,5% от общего месячного потребления, а также самый большой показатель среди всех государств-поставщиков.

Портал утверждает, что топливо из Индии поступало на Украину через Румынию танкерными поставками по Дунаю.

В целом за первые семь месяцев 2025 года доля индийского дизеля в структуре поставок достигла 10,2%, что более чем в пять раз превышает показатель прошлого года (1,9%).

14 августа эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, что несмотря на публичную агрессивную риторику и бесконечные призывы к санкциям в отношении российских энергоносителей, Украина по-прежнему критически зависит от газа России.