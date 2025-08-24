Вэнс раскрыл причину отказа США от новых пошлин против Китая

США не вводят новые импортные пошлины против Китая за торговое партнерство с Россией. Причиной стала итак высокая нынешняя ставка на ввоз китайских товаров. Об этом сообщает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Очевидно, что у нас прямо сейчас применяется пошлина к Китаю на уровне 54%, поэтому мы уже применяем довольно большие санкции к китайцам», - заявил Вэнс в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент в разговоре с журналистами подчеркнул, что США провели переговоры с Китаем и пытались добиться от властей содействия в завершении украинского вооруженного конфликта.

Напомним, Дональд Трамп отсрочил на 90 дней повышение тарифов на импорт китайских товаров. Экономист рассказал «Звезде», что США не хотят повышать пошлины Китаю, так как это влияет на рост ключевой ставки внутри Америки.