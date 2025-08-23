Стало известно, какую сумму ЕС забрал у России для передачи Киеву

В 2025 году Евросоюз перевел Киеву более 10 млрд евро из доходов от замороженных средств ЦБ России. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию.

В январе Киев получил 3 млрд евро, в апреле — 3,1 млрд. В мае июне и июле ЕС переводил по 1 млрд. Еще 1 млрд был включен в августе в общий пакет на 4,05 млрд, приуроченный к украинскому дню независимости.

Всего в ЕС заморожено около 200 млрд российских активов. Брюссель использует доходы от них для поддержки Украины, но не рискует забирать сами активы, опасаясь негативных последствий.

Власти России не раз заявляли, что считают изъятие доходов от активов воровством.

С февраля 2022 года страны ЕС выделили Киеву 168,9 млрд евро в качестве помощи.