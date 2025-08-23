Дональд Трамп оценил прогноз о доходах США после введённых пошлин

Американский лидер отметил, что эффективность тарифов подтверждена при исследовании бюджетного управления Конгресса.

Там заявили, что прибыль страны от установленных мер достигнет 4 триллионов долларов за 10 лет.

Глава Белого дома на своей странице в Truth Social написал, что управление «наконец признало, насколько замечательной была тарифная стратегия». Он сообщил, что ранее специалисты «отказывались признать потенциальный успех» такой стратегии.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский президент менял тарифную ставку в отношении ряда государств.