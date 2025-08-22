Сийярто сообщил Орбану об имеющихся в Венгрии запасах нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что проинформировал премьер-министра страны Виктора Орбана об имеющихся в республике коммерческих и стратегических запасах нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что в третий раз за последнее время в Венгрию из-за атаки Украины были остановлены поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Также топливо перестало поступать в Словакию. На этом фоне Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, попросив гарантировать их безопасность.