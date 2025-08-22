Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в пятницу вырос на 0,46% - до 2 896,76 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,16% - до 1 130,09 пункта.

Курс юаня вырос на 8 копеек до 11,24 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю в смешанной динамике, в основном бенчмарк курсировал чуть ниже 2 900 пунктов. Пауза в геополитических новостях начала беспокоить инвесторов. Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил о том, что повестка дня для саммита президентов России и Украины еще не готова", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"В лидеры роста во второй половине дня вышли ГК "Самолет" (+3,55%), "Мосэнерго" (+3,46%) и "Полюс" (+2,26%)", - указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Самое значительное падение продемонстрировали акции банка "Санкт-Петербург" (-6,01%), "Татнефти" (-1,69%) и "Русала" (-0,88%).

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в понедельник, 25 августа, доллар будет торговаться на уровне 79-81 рубль, юань - 11,1-11,3 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850-2 975 пунктов.

В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 850 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня: 80-83 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.