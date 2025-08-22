В Азербайджане заявили о готовности продолжать экономическое сотрудничество с РФ

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев выразил благодарность российским коллегам и заявил о готовности продолжать экономическое сотрудничество с Россией.

"Азербайджанская сторона готова к продолжению конструктивного взаимодействия по всем вопросам повестки дня азербайджано-российского экономического сотрудничества", - сказал Мустафаев, выступая на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Россией.

Он также отметил важность взаимодействия с субъектами РФ по всем направлениям.

"Азербайджан поддерживает экономические связи с около 80 субъектами Российской Федерации, с примерно 20 субъектами подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве", - уточнил он.

Важной и приоритетной сферой сотрудничества, по мнению Мустафаева, является туризм. "Действует совместная дорожная карта по развитию туризма на 2024 - 2026 гг.", - добавил он.

22 августа в Астрахани прошло заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Делегации возглавляли сопредседатели комиссии - вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.