«Маршрут Трампа» увеличит товарооборот между Китаем и Европой. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о Зангезурском коридоре на Южном Кавказе, который должен открыться в результате заключенного в этом месяце при посредничестве США мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это произойдет, если Вашингтон не ограничит использование коридора. Турция видит потенциал ускорения товарооборота между Китаем и Европой через коридор. Однако, как отмечается, для этого США не должны ограничивать его использование.

«Маршрут Трампа за международный мир и процветание» (TRIPP) через Армению свяжет Азербайджан с Нахичеванским эксклавом, делая «восточно-западную линию» от Пекина до Лондона эффективнее. Но США получили эксклюзивные права на развитие коридора, что может повлиять на его использование.

В материале говорится, что регулирование коридора будет решающим для крупных экспортеров, включая Китай. США приветствуют сделку как дипломатическую победу, которая может оттеснить Россию и Иран на Кавказе.

Турция начнет строительство 224-километровой железной дороги между Нахичеванью и Карсом к 2029 году, что увеличит объемы грузоперевозок по Среднему коридору и укрепит логистические сети Евразии.