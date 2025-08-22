Трампа разозлили удары ВСУ по «Дружбе»

Президент США Дональд Трамп сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану, что "зол" в связи с авиаударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поступает в Европу.

Об этом сообщил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, опубликовав послание Трампа венгерскому лидеру.

"Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого", - написал Трамп, следует из фотокопии документа, размещенного на личной странице Балажа Орбана в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Политический советник венгерского премьера добавил, что Венгрия рассматривает нефтепровод "Дружба" как жизненно важный источник поставок сырой нефти в страну. Он также отметил, что без нефтепровода энергетическая безопасность страны "не может быть гарантирована".

"Президент США выразил возмущение в связи с ударом Украины по трубопроводу "Дружба" - уже третьим подобным нападением за короткий период, - подчеркнул Балаж Орбан. - Венгрия не допустит подрыва своей безопасности".

Ранее Киев нанес авиаудар по нефтепроводу "Дружба" в ночь на 22 августа. В результате удара транспортировка нефти в Венгрию и Словакию прекратилась. Атака Киева стала уже третьей за последнее время. Как считают главы МИД Венгрии и Словакии, последний авиаудар может вывести трубопровод из строя минимум на срок до пяти дней.

После авиаударов Венгрия и Словакия выразили возмущение непрекращающимися попытками киевских властей нарушить поставки нефти в их страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия Киева "атакой на энергетическую безопасность страны". Совместно со словацким коллегой Юраем Бланаром они призвали Еврокомиссию оказать давление на Украину и заставить Киев отказаться от нанесения ударов по нефтепроводу "Дружба".