Многолетний максимум: Казахстан нарастил транзит угля через Россию

Транзит казахстанского угля через российскую территорию в период с января по июль 2025 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг отметки в 6,7 миллиона тонн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор агентства Argus.

Как уточняется, это максимальное значение как минимум с 2017 года. В материале говорится, что за весь 2024 год казахстанские транзитные поставки составили порядка 9 млн т.

По данным Argus, участники рынка отмечают значительный рост транзита, особенно через порт Тамань. Объемы поставок увеличились почти вдвое по сравнению с предыдущим годом и достигли 2,3 миллиона тонн. В июле текущего года через угольный терминал ОТЭКО в Тамани был зафиксирован исторический максимум отгрузок казахстанского угля — 415 тысяч тонн, что на 18% больше, чем в июле прошлого года.

Ранее сообщалось, что Управление энергетической информации США опубликовало данные за первые пять месяцев 2025 года, показав рост потребления угля для производства электроэнергии на 19%. В результате доля угля в энергобалансе страны достигла 25%, что является рекордом за последние пять лет.

Эта тенденция связана с увеличением стоимости газа на 87%, что привело к сокращению его доли в энергобалансе до 37%. В ответ на это США увеличили производство угля, несмотря на снижение запасов топочного угля.