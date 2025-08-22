В Европе не готовы признать провал политики по сокращению выбросов углекислого газа путем полного отказа от ископаемого топлива, известной как «чистый ноль». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «РИА-Аналитика» «Новый облик мировой энергетики».

Как отмечается, плотность энергетического потока — ключевая характеристика энергии. Уголь, нефть, газ и атомная энергия значительно превосходят солнечную и ветровую по этому показателю. Концепция «чистого нуля» предполагает отказ от прогресса и возврат к более низким уровням энергетики. Европейские политики не решаются признать это, говорится в материале.

За последнее десятилетие общие затраты на переход к возобновляемым источникам энергии достигли 10 триллионов долларов, однако доля солнечной и ветряной энергетики в мировом энергобалансе увеличилась лишь на четыре процентных пункта, достигнув 6%. Эксперты предупреждают, что даже удвоение текущих инвестиций не приведет к желаемым результатам. Для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году потребуется более 180 триллионов долларов.

Отмечается, что внедрение возобновляемых источников энергии влечет за собой значительные изменения в инфраструктуре, масштабы которых часто недооцениваются. Исторически переход на новые виды топлива не приводил к полному отказу от старых. В связи с этим авторы обращают внимание на то, что уголь остается одним из ключевых источников энергии, занимая 25% мирового энергобаланса.