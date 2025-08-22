Россия нарастила закупку лапши из Китая

За семь месяцев 2025 года поставки китайской лапши быстрого приготовления на российский рынок выросли на 24%, пишет РИА Новости ссылаясь на данные китайской статистической службы.

© Газета.Ru

Отмечается, что за этот период КНР поставила в Россию лапши почти на $25 млн, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, с января по июль в 4,3 раза вырос импорт в Россию дамплингов — китайских пельменей с начинкой — и составил $3,3 млн.

В рейтинге мировых лидеров по закупкам лапши Россия располагается на шестом месте. В первую пятерку вошли США, Южная Корея, Япония, Канада и Нидерланды.

В топ-10 главных покупателей дамплингов у КНР Россия стала десятой. В первую пятерку также вошли США, Япония, Нидерланды, Австралия и Великобритания.

Китай остается одним из наиболее востребованных каналов поставки. Так, наиболее востребованными категориями доставки из Китая в первом полугодии стали товары народного потребления, электроника, бытовая техника, а также промышленные товары и оборудование.