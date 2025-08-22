Продажи овощей в России упали

За минувший год, с августа 2024 года по июль 2025-го, продажи свежих овощей в России в натуральном выражении сократились на 2,6 процента. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всех негативная динамика заметна у баклажанов (минус 16 процентов), кабачков (минус 10,5 процента) и картофеля (минус 6,4 процента). В период с марта по июль 2025 года, по данным сервиса платежей T-Pay, спрос на огурцы снизился на 17 процентов в годовом выражении, а на томаты — на 18 процентов. Для картофеля падение составило восемь процентов. По данным NTech, в январе-июне продажи редиса снизились на 6,3 процента, а кабачков — на 11,3 процента.

Директор по аналитике компании Леонид Ардалионов указал, что спрос в сегменте существенно замедлился, потому что потребители стремятся сэкономить и переходят на менее качественные позиции, хотя еще год назад наблюдалась обратная динамика.

Как отмечается в материале, изменение модели покупателей последовало за снижением мотивации производителей к выращиванию овощей открытого грунта. Нестабильность стоимости закупок, неустойчивый спрос и растущие издержки привели к сокращению посевных площадей.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев не исключил, что значимым фактором стало холодное лето, поскольку потребители традиционно выбирают в этот период более плотную пищу.

Ранее сообщалось, что в июле сельскохозяйственные организации на фоне нового снижения посевных площадей отгрузили 123,5 тысячи тонн картофеля, что на 22,3 процента меньше, чем годом ранее. При этом за первые семь месяцев текущего года Россия закупила за рубежом 857 тысяч тонн картофеля, в то время как за весь прошлый год — 440 тысяч.