ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США

Евросоюз отменит пошлины на все промышленные товары из США, говорится в совместном заявлении Брюсселя и Вашингтона по рамочному соглашению "О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле".

По данным телеканала CBS News, США введут 15-процентный тариф на импорт европейских автомобилей, фармацевтических препаратов и других товаров. Соглашение также призывает 27 стран-членов ЕС отменить тарифы на весь американский промышленный экспорт и предложить предпочтительные условия для некоторых морепродуктов и сельскохозяйственной продукции, в то время как США, соответственно, снизят тарифы.

В июле президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели краткую встречу в Шотландии. В то время они объявили о масштабном торговом соглашении, которое вводило пошлины в 15% на большинство европейских товаров, при этом с американской стороны звучало предупреждение о введении ставки в 30%, если сделка не будет достигнута к августу.

В последнем соглашении США подтвердили свое обещание ограничить импортные пошлины на большинство европейских товаров, включая автомобили, лекарства и полупроводники, до уровня не более 15% в ожидании дополнительных законодательных мер со стороны ЕС.

Соглашение также предусматривает закупку энергоносителей на сумму 750 млрд долларов и инвестиции ЕС на сумму 600 млрд долларов к 2028 году.