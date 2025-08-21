США возобновили импорт нефти из Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов возобновили импорт нефти из Венесуэлы после получения компанией Chevron разрешения на продолжение операций в стане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Месяц назад Минфин США выдал компании ограниченную лицензию, позволяющую американской компании работать в стране-члене ОПЕК и экспортировать ее нефть после трехмесячной паузы.

«Суда MediterraneanVoyager и Canopus Voyager загрузили венесуэльскую нефть Boscan и Hamaca в начале этого месяца после переговоров с PDVSA, которая является партнером Chevron по нескольким совместным предприятиям», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что танкеры планируют разгрузиться в Порт-Артуре, штат Техас, и Новом Орлеане, штат Луизиана. Помимо этого, в текущем месяце на территории страны направятся еще два других танкера компании.

В конце июля газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа дала разрешение компании Chevron на возобновление добычи нефти в Венесуэле.

Решение, по данным издания, стало результатом недавних обсуждений с участием Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио, а также последовало за достижением договоренности между США и Венесуэлой об освобождении десяти американских граждан.