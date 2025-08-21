Российский фондовый рынок ускорил падение

На фоне последних заявлений российской и украинской сторон индекс Мосбиржи ускорил падение последних дней. По состоянию на 17:00 по московскому времени он впервые с 8 августа находится ниже 2900 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Таким образом инвесторы реагируют на отсутствие прогресса в деле переговоров Москвы и Киева, что ставит под сомнение близость завершения вооруженного конфликта. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске российский фондовый рынок поднимался выше 3000 пунктов, но не закрепился там.

Основной причиной пессимизма стало отсутствие признаков изменения позиций обеих сторон, а также слова главы МИД России Сергея Лаврова о фактическом отказе Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр указал, что перед таким саммитом должны быть решены основные вопросы, а подготовка займет много времени.

В свою очередь, Зеленский заявил о необходимости прекращения огня перед проведением саммита, что является неприемлемым уже для РФ, настаивающей на заключении мирного договора. Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что переговорные позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга.

С начала года основным фактором, влияющим на котировки российского фондового рынка, остаются представления о близости завершения конфликта и снятии санкций. В момент, когда на это появляются надежды, индекс Мосбиржи растет, а после — падает. К настоящему времени какие-либо свидетельства о возможном прекращении боевых действий и об отмене санкций отсутствуют.