Пятый российский регион заявил о проблемах с бензином

В Курильском районе Сахалинской области введены ограничения на продажу топлива населению. Администрация предупредила, что со среды, 20 августа, в одни руки будут отпускать не более десяти литров Аи-92, сообщает портал Sakh.Online.

Чиновники объяснили, что таким образом они намерены гарантировать наличие бензина для транспорта экстренных и специальных служб, а также «юридических лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность района и непрерывные технологические процессы». Ограничение отменят, как только топливо привезут на острова.

Ранее о дефиците бензина и отсутствии его на части АЗС сообщали власти Приморского края, Крыма и Запорожской области. Кроме того, СМИ Забайкальского края утверждали, что во втором во величине городе региона Краснокаменске полностью закончился бензин Аи-95, купить его невозможно ни на одной заправке.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, проблемы связаны с сокращением производства, а также трудностями с логистикой. Его слова подтверждает рост до рекордных значений биржевых цен на бензин, который не удалось остановить с помощью полного запрета на экспорт, введенного с августа и готовящегося к продлению на сентябрь.

Эксперты не исключают, что на ситуацию на фоне возобновления атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) влияет закрытость статистики по производству и запасам. Участники рынка не доверяют официальным сообщениям и скупают топливо про запас, придерживая те объемы, что есть у них.