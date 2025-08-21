В Китае растет популярность меда из России

В июле 2025 года Россия значительно увеличила экспорт натурального меда в Китай, нарастив поставки почти в пять раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистическую службу КНР.

Импорт данной продукции достиг отметки в 256,6 тысячи долларов, что является максимальным показателем с апреля 2023 года и в 4,8 раза превышает уровень прошлого года. По сравнению с июньскими значениями наблюдается рост в 1,8 раза. В количественном выражении поставки удвоились, достигнув 90 тонн.

С января по июль экспорт меда из России в Китай достиг 1,2 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за тот же период 2024 года. В результате Россия заняла третье место среди основных поставщиков меда на китайский рынок. Лидером остается Новая Зеландия с объемом экспорта в 3,3 миллиона долларов, за ней следует Австралия, которая поставила меда на 701 тысячу долларов.

Ранее Олег Павлов, председатель «Общественной потребительской инициативы», заявил, что частое выявление фальсификата меда в российских магазинах связано с невозможностью наказать недобросовестных производителей из-за законодательных ограничений. Обычно после обнаружения подделок компаниям направляют предупреждение, но следовать ему они не обязаны.