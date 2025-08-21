Россия получила от Китая мощный сигнал

Суверенный кредитный рейтинг Китая Dagong International — уже четвертый для России. Аналитики отмечают способность страны погашать долги, низкий риск дефолта и относительную устойчивость к внешним условиям, передает РИА Новости.

Рейтинги отражают ожидания аналитиков относительно экономической и политической стабильности, а также привлекают инвестиции, особенно в Азии. Это может способствовать созданию совместных предприятий в энергетике, нефтегазохимическом комплексе и сельском хозяйстве, а также финансированию проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Китайские банки и фонды получают дополнительные гарантии для кредитования российских компаний. Российские компании, такие как «Новатэк», «Сибур» и «Русал», также активно рейтингуются китайскими агентствами, что связано с расширением их присутствия на китайских биржах, говорится в материале.

Американский бизнес переходит на расчеты в рублях

В нем также обращают внимание на то, что международные агентства Fitch, Moody’s и S&P отозвали рейтинги России из-за санкций. Китайские рейтинги рассматриваются как важный этап в формировании альтернативной системы оценки кредитных рисков и укреплении независимой глобальной финансовой архитектуры, подчеркивают эксперты.

По словам Надежды Капустиной, профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве России, четвертый рейтинг из Китая «подтверждает стремление Пекина к собственной экосистеме оценки рисков, не зависимой от западных агентств».