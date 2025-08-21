Американский бизнес переходит на расчеты в рублях

Американский бизнес все чаще использует рубли для расчетов с Россией, рассказал «Известиям» президент ТПП Сергей Катырин. Это происходит через посредников, и платежи конвертируются в доллары. В первом полугодии 2025 года товарооборот Москвы и Вашингтона вырос до $2,8 млрд. Доля расчетов в рублях в американском регионе достигла 68%, следует из данных ЦБ.

Россия продает США уран, удобрения, металлы и другие товары. Импорт из США ограничивается фармацевтикой и медицинским оборудованием. Доля рубля в расчетах с американским регионом увеличилась с 29% во втором квартале 2024 года до 64% в первом полугодии 2025-го.

Расчеты в рублях растут в других регионах: в Карибском бассейне — до 81%, в Океании — до 73%, в Африке — до 70%. В Европе доля рубля выросла с 55% до 65%. В Азии расчеты в рублях достигли половины.

Расчеты за экспорт российских товаров в рублях также растут. Во втором квартале 2025-го 53% сделок проводились в рублях, а с американским регионом доля выросла вдвое. В Океании, Африке и Карибском бассейне доля рубля превысила 90%.

Эксперты прогнозируют рост товарооборота с США до $3,8–4 млрд к концу 2025 года. Дальнейшая динамика будет зависеть от переговоров и санкций. После завершения конфликта на Украине часть санкций может быть снята, но доля расчетов в рублях останется высокой, полагают специалисты.