Индия приняла окончательное решение по российской нефти

Индия окончательно определилась в вопросе закупок российских энергоресурсов. Несмотря на давление со стороны США, Нью-Дели продолжит приобретать нефть, сообщил в беседе с «Известиями» посол Индии Винай Кумар.

По словам Кумара, это вопрос безопасности и экономических интересов страны. Как отметил он, правительство ясно дало понять, что Индия примет все меры для защиты своих национальных интересов. Посол отметил, что энергетическая безопасность 1,4 млрд жителей Индии — это национальный интерес.

В Индии назвали главное преимущество российской нефти

Ранее индийские НПЗ временно прекратили закупки, но затем возобновили их. 21 августа в Москве пройдет встреча министров иностранных дел РФ и Индии, где обсудят укрепление стратегического партнерства. Эксперты считают, что США пытаются снизить объем закупок индийской нефти и открыть доступ на индийский рынок. Однако Индия готова платить за российскую нефть из-за скидки в 5%.

«Если Индия прекратит закупать российскую нефть, это покажет, что она сдалась под давлением США, и подорвет политику стратегической автономии страны», — отметил индийский политолог Ракеш Бхадаурия.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийский импорт из-за закупок российской нефти, что вызвало недовольство в Вашингтоне. США и Индия проводят переговоры о торговой сделке, но их планы были сорваны после встречи Трампа и Путина на Аляске.