Россия оказалась на грани бензинового кризиса: чего ждать водителям

Россия снова оказалась на грани бензинового кризиса: цены на топливо бьют рекорды, а независимые АЗС работают себе в убыток. На бирже бензин АИ-92 превысил 72 тысячи ₽ за тонну, АИ-95 — более 81 тысячи ₽. Даже запрет на экспорт топлива почти не помог. Аварии на НПЗ, рост спроса в сезон отпусков и проблемы с логистикой только разогрели рынок.

На заправках в ряде регионов уже фиксируют перебои, особенно с АИ-95. Независимые сети несут убытки и предупреждают: если ситуация не изменится, часть АЗС может закрыться. Для покупателей это значит, что цены на топливо будут расти, а дефицит может затронуть и розницу, пишет «Коммерсантъ».

Главной проблемой участники рынка считают отсутствие запаса прочности — объем выпуска топлива лишь немного превышает внутренний спрос. Пока власти обсуждают новые меры стабилизации, потребителям остается готовиться к росту расходов на поездки и транспортировку товаров.

