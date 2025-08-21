ЦБ повысил курс доллара

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 22 августа, составят 80,25 рубля. Для сравнения, в четверг, 21 числа, курс доллара находился на отметке в 80,1 рубля. Таким образом, котировки резервной валюты подняли на 15 копеек. Официальный курс евро, в свою очередь, остался почти без изменений и завтра составит 93,5 рубля. Котировки китайского юаня также сохранили на прежнем уровне, в районе 11,16 рубля.

Несмотря на продолжительную стабилизацию курса доллара в диапазоне 78-80,5 рубля, ряд экспертов ожидает заметного ослабления курса российской валюты грядущей осенью. Согласно ожиданиям эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, котировки доллара в среднесрочной перспективе поднимутся до 85-90 рублей на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортеров.

К концу года, прогнозирует первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, курс американской валюты может вплотную приблизиться к отметке в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, полагает, что пробить психологическую отметку доллару удастся в сентябре. Подобной динамике, отмечает она, во многом поспособствует ожидаемое снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть.

Если эти прогнозы сбудутся, курс доллара вернется к оптимальному уровню для отечественных поставщиков, считает глава ВТБ Андрей Костин. Нынешнее же соотношение в валютной паре он назвал вредным для российской экономики, так как бюджет при подобном раскладе получает меньше поступлений.