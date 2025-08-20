Россия и Индия за 5 лет увеличили товарооборот в 7 раз

В 7 раз вырос за 5 лет товарооборот между Россией и Индией. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, выступая на заседании межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Индия уверенно входит в тройку наших крупнейших внешнеторговых партнеров", - сказал он.

Мантуров напомнил, что Россия поставляет в Индию энергоносители, минеральные удобрения, продукцию металлургии и лесной промышленности, алмазы, энергетическое оборудование и продовольствие. Покупает наша страна у нее - продукцию агропромышленного комплекса, лекарства и субстанции, товары легкой промышленности, индустриальное сырье, оборудование и комплектующие.