Названы самые подешевевшие товары в России

В России в июле самыми подешевевшими товарами стали яйца, сладкий перед и виноград — цены на них снизились на 23, 13 и 10 процентов соответственно. Об этом рассказала эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.

По данным эксперта, самые дешевые куриные яйца в России продаются в Чувашии — десяток стоит 56,65 рубля при среднероссийской цене 83,16 рубля, самый дешевый перец зафиксирован в Ростовской области — 181,8 рубля против 249,61 рубля в среднем по стране, а виноград дешевле всего в Адыгее — 201,7 рубля при среднероссийской цене 317,677 рубля.

Траутман отметила, что в июле в годовом выражении подешевели огурцы и сахар-песок на шесть процентов, гречка — на четыре процента, свежие помидоры — на два процента, а бананы, рис шлифованный и белокочанная капуста — на один процент.

Эксперт добавила, что в августе ожидается продолжение сезонного замедления роста цен из-за удешевления овощей, в том числе борщевого набора. Среди непродовольственных товаров сильнее всего подешевели роботы-пылесосы — на 11 процентов, телевизоры, планшеты, электропылесосы и смартфоны — на восемь, а беспроводные наушники, электроутюги, смарт-часы и ноутбуки — на семь процентов в годовом выражении, передает РИА Новости.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что минимальные цены на картофель установятся в России только в октябре–ноябре.

В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» также узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.