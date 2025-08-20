В России объяснили рекордные поставки черешни из Узбекистана

Российская черешня практически не продается в магазинах из-за нехватки специального оборудования, позволяющего охлаждать ягоду сразу после сбора, сказала НСН Ирина Козий.

В России выращивается не более 10% черешни, которая попадает на стол к россиянам, высокие поставки ягоды из Узбекистана объясняются тем, что республика стала единственной страной, где урожай не пострадал из-за заморозков. Об этом НСН заявила руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

Россия остается главным импортером черешни из Узбекистана в январе-июле 2025 года. Объем импорта составил 18,2 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. Козий отметила, что сезон черешни в северном полушарии уже на исходе, а в России ее выращивают только в южных регионах.

«Сезон черешни в северном полушарии уже практически завершился. Могут быть небольшие поставки после хранения, но урожай закончили собирать примерно в середине июля. Отмечу, что черешня плохо переносит морозы, поэтому в России эту культуру выращивают только в самых южных регионах (примерно до Ростовской области). Севернее имеет смысл высаживать вишню, которая лучше чувствует себя холодной зимой. Объем урожая черешни в России обычно не превышает 10% от общего объема потребления этой культуры в нашей стране. Основной объем импортируется из стран с более теплым климатом — кроме Узбекистана, это Турция, Азербайджан, Сербия, Молдавия и другие государства. Зимой мы получаем черешню в основном из стран Южной Америки», — сказала Козий.

Собеседница НСН добавила, что российскую черешню в магазинах встретить практически невозможно.

«Российская черешня почти не попадает на полки магазинов, так как в нашей стране очень мало хозяйств, которые выращивают ее, собирают и готовят к реализации в соответствии с необходимыми стандартами. Один из критически важных этапов сбора урожая — охлаждение плодов сразу после сбора урожая. Для этого обычно используются установки гидрокулинга, которые очень редко встречаются у российских производителей. Поэтому российская черешня чаще продается на открытых рынках в южных регионах, а не в магазинах. Цену черешни на магазинных полках определяет импортная продукция, составляющая основной объем продаж», — заявила она.

В заключение Козий указала на то, что почти все страны испытывали трудности с урожаем черешни в этом году, однако Узбекистана такие сложности не коснулись.

«С урожаем черешни в этом году были сложности, так как резкое похолодание в конце первой декады апреля совпало с цветением этой культуры как в южных регионах России, так и в основных странах-поставщиках — Турции, Молдавии, Сербии. Не пострадал урожай только в Узбекистане. Соответственно, черешни в этом сезоне было мало, а цены были выше обычного», — подытожила она.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что благодаря наличию фитоэстрогенов черешня помогает в профилактике женских заболеваний, однако большое количество этих ягод не следует есть людям, которые страдают от послабления стула, так как кожица черешни — клетчатка.