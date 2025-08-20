Началась паника: озвучена истинная сумма госдолга Украины

Украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что госдолг страны достиг 100% от ВВП. Это беспрецедентный показатель, который, по его словам, означает банкротство государства, передает Telegraf.

Однако эксперты не согласны с такими выводами. Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, указывает, что госдолг в 70-80% от ВВП был и в мирное время. Сейчас же, в условиях военного конфликта, кредиты берутся под низкие проценты, и часть помощи поступает безвозвратно.

Гетман также отмечает, что Украина не может обслуживать долг из-за экспорта, который вдвое меньше импорта. Тем не менее, золотовалютные резервы страны пока защищают ее от банкротства, отметил он.

Дмитрий Алексиенко, вице-президент ICC Ukraine, отрицает статус банкрота, указывая на то, что страна продолжает обслуживать долг. Однако он согласен, что проблема долга серьезна, и выплаты из бюджета мешают восстановлению страны.

Алексиенко советует пересмотреть долговую политику и условия кредитов. По его мнению, необходимы структурные изменения в экономике, чтобы стимулировать развитие бизнеса и уменьшить зависимость от внешних заимствований.