Инфляционные ожидания россиян продолжили расти

Инфляционные ожидания россиян продолжают расти: в августе показатель поднялся до 13,5% против 13% в июле, следует из исследования инФОМ по заказу Банка России.

С конца 2023 года до весны 2024 года ожидания снижались — с 14,2% до 11%. Однако с мая тренд развернулся, и к январю 2025 года показатель достиг 14%. Последние месяцы колебания были незначительными, но в августе ожидания вновь подросли, передает «РИА Новости».

При этом фактическая инфляция, по данным Минэкономразвития, замедлилась: на 11 августа она составила 8,55% в годовом выражении. Ведомство сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, хотя допускает снижение ниже 7%. ЦБ в июле также скорректировал свой прогноз — теперь регулятор ожидает 6–7% против прежних 7–8%.

