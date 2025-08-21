Россия остановила импорт картофеля из Грузии

Россия в июле прекратила импорт картофеля из Грузии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные грузинской статслужбы.

Москва начала закупки картофеля в республике в октябре 2024 года. Импорт достиг пика в апреле и затем начал замедляться. В июле Грузия впервые не сообщила о поставках картофеля в РФ.

В то же время Россия в июле сократила импорт овоща из Китая. Он стал в 1,8 раза меньше по сравнению с июнем, поставки оцениваются в $6,9 млн.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, что импорт посевных материалов в Россию в прошлом году снизился почти в 2,5 раза, в том числе поставки семян картофеля упали на 93,1% и составили 770 тонн, напоминает Ura.ru.