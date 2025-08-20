В Великобритании инфляция превысила ожидания аналитиков

Потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 3,8% в годовом выражении, превысив прогнозы аналитиков. Об этом сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

Аналитики ожидали инфляцию на уровне 3,7%, по данным Trading Economics. В июне она составила 3,6%. Июльский показатель стал самым высоким с января 2024 года.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 4,9%, развлечения и отдых — на 3,4%, транспортные услуги — на 3,2%. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 3,4%. Стоимость одежды и обуви выросла на 0,3% после подъема на 0,5% месяцем ранее.

Индекс RPI, учитывающий затраты на жилье и используемый при переговорах о зарплате, вырос до 4,8% в годовом выражении.