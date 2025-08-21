Минфин назвал сроки начала операций казначейства с цифровым рублем

Минфин разработал проект постановления, который позволит Федеральному казначейству открывать счет на платформе цифрового рубля и представлять в Банк России распоряжения о переводе цифровых рублей, сообщили Frank Media в пресс-службе Минфина. Казначейство начнет использовать цифровой рубль в 2025 году — при исполнении федерального бюджета по перечню расходов, определенному правительством совместно с ЦБ.

С 1 января 2026 года казначейство будет применять цифровой рубль при перечислении поступлений в бюджеты системы России и переводе денег федеральным бюджетным и автономным учреждениям. С 1 июля 2027 года изменения распространятся на операции со средствами всех бюджетов бюджетной системы страны.

Положения постановления вступят в силу со дня его официального опубликования.

Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля в июле. Согласно нему, массовое внедрение этой формы валюты начнется 1 сентября 2026 года.

Цифровой рубль станет третьей формой денег после наличной и безналичной. В ЦБ считают, что его введение в том числе будет способствовать развитию платежной инфраструктуры и борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.