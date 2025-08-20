Рубль сдает позиции: прогноз курса валют на осень

Курс рубля осенью может заметно ослабнуть. По прогнозу эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, доллар поднимется до 85–90 ₽, евро — до 95–100 ₽, юань — до 11,5–12 ₽.

«Тенденция укрепления иностранных валют может продолжиться на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами», — рассказал он «Газете.Ru».

После резкого скачка курсов в июле из-за угроз санкций и коррекции в августе из-за активизации переговорного процесса наблюдается спокойное укрепление иностранных валют и постепенное ослабление рубля, отметил экономист.

Официальный курс ЦБ на 20 августа 2025 года составляет 80,35 ₽, евро — 93,56 ₽, юаня — 11,17 ₽.

