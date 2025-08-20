Стало известно о рекордной закачке газа Европой к зиме

Показатели наполненности газовых хранилищ Европы накануне зимы уже превысили прошлогодний уровень, достигнув более 74% от установленной нормы.

Нетто-закачка газа в подземные хранилища Европы с начала летнего сезона достигла 45 млрд куб. м из необходимых 61 млрд для достижения 90% заполненности к зиме, передает ТАСС. Этот показатель уже заметно опережает результаты прошлого года, когда учитывалась даже закачка в сентябре и октябре.

На 18 августа в ПХГ стран ЕС поступило 341 млн куб. м газа, при этом отбор снизился до 19 млн куб. м. Общий объем топлива в хранилищах составляет 81,6 млрд куб. м, что на 18% меньше, чем в прошлом году, и является седьмым максимальным показателем за все время наблюдений.

В настоящее время хранилища Европы заполнены на 74,21%, что на 7,65 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и существенно ниже прошлогоднего уровня, когда заполненность достигала 89,8%. Еврокомиссия требует обеспечивать 90% наполненности хранилищ в октябре-ноябре, с возможностью 10% отклонения при сложных условиях.

Как отмечается в материале, выполнение новых требований Еврокомиссии стимулирует рост цен на газ на европейском рынке. По расчетам ТАСС, чистая закачка газа в этом году должна превысить прошлогоднюю на 50% и достигнуть одного из максимальных значений в истории.

Ранее «Газпром» прогнозировал, что Европе предстоят трудности с заполнением ПХГ из-за высокого спроса на газ в Азии и ограниченного ввода новых мощностей. Форум стран – экспортеров газа также ожидал, что ЕС столкнется с серьезными проблемами при выполнении нормы наполненности и ростом летних цен на газ выше зимних уровней, что делает закачку экономически менее выгодной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп пытался убедить Европейский союз отказаться от российских энергоносителей. Евросоюз согласился перейти на полную энергетическую зависимость от США. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ ЕС от российских энергоресурсов «выстрелом в колено».