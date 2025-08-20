России пригрозили санкциями за отказ от трехсторонней встречи

России угрожают санкциями за отказ от трёхсторонней встречи по урегулированию на Украине.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

«Европейские лидеры, скорее всего, введут санкции против России, если (президент России. — RT) Владимир Путин откажется принять участие в трёхсторонней встрече с Владимиром Зеленским и (президентом США. — RT) Дональдом Трампом», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сроки трёхсторонних переговоров зависят от встречи Путина и Зеленского.

Трамп подчёркивал, что трёхсторонняя встреча с Путиным и Зеленским состоится, вопрос в сроках.