Индекс Мосбиржи взлетел на новости о готовности Путина к встрече с Зеленским

Индекс IMOEX2, отражающий динамику основной и дополнительной сессий, во вторник, 19 августа, подскочил с 2955,43 пунктов до 2975,59 пунктов в течение 20 минут. Об этом пишет РБК.

По данным портала, резкий рост начался в 20:17 мск и составил +0,68%. Вместе с тем, после 20:50 мск индикатор снизился до 2973,44 пункта.

Российские инвесторы начали активно покупать акции после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский выразили готовность к личной встрече, уточнили аналитики.

Вместе с тем, отметили эксперты, импульс так и не дошел до 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

Ранее сообщалось, что 6 августа индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, до 2800,01 пункта, на фоне заявления президента США Дональда Трампа о прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Стало известно, с какой просьбой Трамп обратился к Путину

В лидерах роста оказались обыкновенные акции «Ростелекома» (+4,79%), ЮГК (+4,36%), «Россетей» (+3,07%), ПИКа (+1,49%), «Совкомфлота» (+1,27%).

18 августа, на фоне встречи Трампа с европейскими лидерами и Зеленским, также наблюдался рост, индекс кратковременно превысил отметку в 3000 пунктов.