Мировой экономике предсказали новое серьезное испытание

Мировая экономика выдержала рост американских пошлин, но впереди ожидаются новые проблемы из-за налогов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что страны, которые быстро росли в первом квартале, замедлились во втором. Ирландия показала падение ВВП с 7,4% до 1%, Великобритания — с 0,7% до 0,3%, Швейцария — с 0,8% до 0,1%. Испания и Польша сохранили рост на уровне 0,6–0,7%.

Также сообщается, что для первого полугодия показатели были хорошими, но второй квартал показал замедление. Выбор многих стран отказаться от ответных мер стал победой для США, но и для мировой экономики. Однако эффект от пошлин еще проявится, пишут авторы.

Мировая торговля слабеет. За первые три месяца года рост составил 1,9%, но в апреле–мае произошло сокращение. ВТО повысила прогноз по росту до 0,9%, но это временно. Политики признают, что пошлины замедлят экономику.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на Евростат сообщило, что экономика еврозоны в первом квартале 2025 года растет быстрее, чем ожидалось до введения тарифов США. ВВП двух десятков стан Евросоюза показали рост в 0,4%, тогда как прогнозы указывали на 0,2%.