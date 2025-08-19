Половина миллионеров готова уехать из Британии

Более половины состоятельных граждан страны выразили готовность сменить место жительства в случае введения налога на богатство, согласно опросу Walr.

Более половины миллионеров готовы покинуть Британию из-за возможного введения налога на богатство, сообщает РИА «Новости».

Опрос Walr, на который ссылается газета Times, показал, что 53% участников из числа самых состоятельных жителей страны заявили о готовности уехать, если министр финансов Рэйчел Ривз продолжит продвигать идею такого налога.

Среди опрошенных около 60% считают, что за границей их жизнь может быть комфортнее, а наиболее популярными направлениями для переезда названы США, Канада, Австралия и ОАЭ. Тем не менее 67% миллионеров по-прежнему считают Британию привлекательной для инвестиций, а 81% продолжают ощущать себя богатыми, несмотря на рост налогового бремени и стоимости жизни.

Правительство рассматривает различные варианты изменения налоговой политики, в том числе введение налога на прирост капитала и на наследство, чтобы покрыть прогнозируемый дефицит бюджета в 50 млрд фунтов стерлингов. В исследовании участвовали более тысячи жителей Британии с состоянием от одного миллиона фунтов стерлингов.

В апреле Рэйчел Ривз уже отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать зарубежные доходы от налогообложения в Британии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британская группа Queen заняла место в сотне крупнейших налогоплательщиков Британии, выплатив 11,8 млн фунтов налогов за прошлый финансовый год.

Британский политик Дэвид Фрост предупредил, что Британия находится на грани банкротства из-за бюджетного дефицита, который может достичь 20 млрд фунтов.

В 2024 году Британия потеряла почти 10,8 тыс. миллионеров из-за налоговой политики, предполагающей повышение налогов для богатых.