Рынок доставки дронами в России оценили в десятки миллиардов рублей

Российский рынок беспилотной логистики и доставки «последней мили» к 2030 году может достигнуть 25 млрд рублей. Такой прогноз представлен национальным оператором беспилотной гражданской авиации ООО «Беспилотные авиационные системы» (ООО «БАС»), созданным при участии Государственной транспортной лизинговой компании и фонда «Национальной технологической инициативы». Данные, как пишут «Ведомости», были озвучены генеральным директором ООО «БАС» Алексеем Варятченко на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в Сколково.

© Газета.Ru

Согласно презентации, данное направление охватывает доставку как в городской черте, так и в труднодоступные регионы, а также создание распределительных хабов в удаленных населенных пунктах. В числе потенциальных заказчиков называются крупные игроки рынка, такие как «Почта России», «Самокат», СДЭК и Ozon.

Помимо логистики, ООО «БАС» оценивает значительный потенциал использования гражданских дронов в других отраслях. Так, объем рынка в сельском хозяйстве к 2030 году может составить 21,1 млрд рублей, в строительстве – 18,1 млрд рублей. Мониторинг состояния инфраструктуры – линий электропередач, нефте- и газопроводов, железнодорожных путей и телекоммуникационных сетей – оценивается примерно в 14 млрд рублей. Еще 9,2 млрд рублей составляет потенциал направления общественной безопасности.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы, в первом полугодии 2025 года рынок услуг гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) впервые с 2017 года продемонстрировал падение. По данным ассоциации «Аэронекст», объем рынка снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 3,5 млрд рублей. Наибольшее сокращение, на 50–70%, наблюдалось в сфере аэросъемочных работ. Среди причин спада эксперты называют неконтролируемое применение средств радиоэлектронной борьбы и срывы долгосрочных контрактов из-за региональных запретов на полеты.

Представители отрасли отмечают, что высокий потенциал рынка доставки беспилотниками в России может быть реализован только при условии полной отмены действующих ограничений на полеты. По их мнению, инвестиции в использование дронов для сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры, включая объекты ТЭК, на текущий момент выглядят более перспективными. Отмечается, что большинство заказчиков мониторинговых миссий интегрированы с государством, что значительно упрощает получение разрешений на полеты, и эта тенденция, вероятно, сохранится до 2030 года.