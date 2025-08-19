Вашингтон вынудил Китай возобновить сотрудничество с Индией

Китай снова начнет отправлять в Индию удобрения и редкоземельные элементы. Об этом сообщает Hindustan Times.

КНР и Индия выразили согласие с тем, что необходимо сблизить позиции в контексте торговой политики США. По их общему убеждению, решения США, касающиеся пошлин, будут иметь негативные последствия как для Индии, так и для Китая.

«Согласие Китая на поставки удобрений, тоннелепроходческих машин и редкоземельных металлов — это большое достижение, поскольку Пекин почти год препятствовал индийскому импорту. Китай поставляет в Индию почти 30 % удобрений для сельского хозяйства, редкоземельные металлы для автозапчастей и тоннелепроходческие машины для развития дорожной и городской инфраструктуры», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И отправляется в Индию, где с 18 по 20 августа проведет переговоры о спорной границе двух стран в Гималаях. Через некоторое время в Китай на саммит ШОС отправится премьер-министр Нарендра Моди.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии. Он также допустил, что пошлины введут и против Китая.