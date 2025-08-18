Еще одна страна осталась без поставок российской нефти

Словакия вслед за Венгрией осталась без поставок российской нефти через трубопровод «Дружба», пишет газета Denník N со ссылкой на пресс-службу словацкой компании Transpetrol.

В компании заметили, что не располагают информацией о причине приостановки поставок. В пресс-службе добавили, что проблема «возникла не на территории Словакии».

Министр экономики Дениса Сакова отметила, в свою очередь, что причиной отключения стало повреждение трансформаторной подстанции в России, уже второе за неделю.

Ее слова подтвердил позже министр иностранных дел Петер Сийярто, уточнили журналисты.

Напомним, что «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. В систему входит 8900 км трубопроводов, 3900 км из которых — на территории России.

Маршрут проходит по двум участкам: южному — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию и северному — по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы.