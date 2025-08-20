Страна БРИКС увеличила закупки российского газа

За семь месяцев 2025 года Китай купил у России трубопроводного газа на 5,69 миллиарда долларов. Эти данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР процитировало ТАСС.

Если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, то сумма выросла на 21,3 процента.

Отмечается также, что РФ в настоящее время занимает первое место по поставкам в Китай данного энергоносителя. Вторая позиция у Туркмении, которая поставила в Китай трубопроводного газа на 4,95 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом снижение оценивается в 12,7 процента. В числе других крупных поставщиков: Мьянма (больше 922 миллионов долларов), Казахстан (около 600 миллионов) и Узбекистан (около 460 миллионов).

Ранее ГТУ обнародовало данные, которые свидетельствуют о падении российско-китайского товарооборота на 9,1 процента. За шесть месяцев этого года он составил 106,48 миллиарда долларов. Поставки китайской продукции в РФ упали на 8,4 процента, до 47,16 миллиарда долларов, а российский импорт в КНР снизился почти на десять процентов.