Биржевые цены на бензин обновили рекорды

На торгах понедельника биржевые цены на бензин, по данным "Петербургской биржи", обновили исторические максимумы.

© mk.ru

Стоимость Аи-92 согласно национальному индексу, отражающему средневзвешенную стоимость на всех крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны, по итогам торгов 18 августа относительно закрытия предыдущих продемонстрировала рост на 1,33% - до 71 516 рублей за тонну. А стоимость Аи-95 увеличилась на 2,19%, то есть до 80 430 рублей за тонну.

Биржевые цены на бензин стали расти в прошлую пятницу после двухдневного падения. Динамика, как объясняют эксперты, обусловлена обеспокоенностью объемами предложения топлива на внутреннем рынке на фоне проводимых ремонтов НПЗ.