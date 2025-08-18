Индонезия увеличит экспорт некоторых продуктов в Россию

Индонезийский посол в Москве Жозе Антонио Морато Тавареш заявил о планах Индонезии нарастить количество поставок кофе и чая на рынок РФ, передает РИА Новости.

Тавареш пообщался с журналистами на полях празднования 80-летия независимости Индонезии в Москве. Он сообщил, что в настоящее время объем поставок кофе и чая составляет 115 миллионов долларов в год. Добиться наращивания можно будет за счет ожидаемого соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС, подчеркнул собеседник агентства.

«Мы надеемся, что эти 115 миллионов долларов индонезийского экспорта тоже вырастут», — отметил посол.

В июне Министерство экономики Индонезии, отвечающее за координацию, объявило о том, что Индонезия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) успешно завершили переговоры по соглашению о зоне свободной торговли. Ожидается, что оно будет подписано до конца 2025 года.